За 10 месяцев смоленская таможня перечислила в бюджет России свыше 100 млрд рублей Фото: пресс-служба Смоленской таможни

За 10 месяцев 2020 года смоленские таможенники перечислили в бюджет государства свыше 100,3 миллиардов рублей. Общий объем грузов составил 2 миллиона 30 тысяч тонн.

Лидерами импорта за это время стало различное оборудование, пластмасса, фармацевтические продукты, эфирные масла, экстракты и дубильные вещества.

Основной объем экспорта составила древесина, удобрения, готовые текстильные изделия, оборудование, жиры, масла животного происхождения и так далее.

Постоянными крупными партнерами при вывозе товаров остаются: Бразилия, Польша, Германия, Литва, Латвия, Франция, Нидерланды, Азербайджан, Молдавия, Украина.

При ввозе лидировали Германия, Китай, Италия, Польша, Франция, Австрия, Нидерланды, Чехия, Украина, Узбекистан, Азербайджан.

Напомним, смоленские таможенники запретили ввоз 20 тонн белорусской говядины.