В Смоленске 3 спортшколы получили новое оборудование. Фото: администрация Смоленской области.

Спортивные школы Смоленска получили новое оборудование в рамках нацпроекта «Демография». Целью программы является увеличение числа смолян регулярно занимающихся спортом и развитие этой инфраструктуры.

Так спортшкола олимпийского резерва имени Фёдора Михеенко и СШОР «Юность России» получили новый инвентарь. В учреждениях появились беговые и коньковый лыжи, лыжный станок, место приземления для прыжков в высоту, легкоатлетические молоты, копья, шесты, круг для толкания ядра и другое.

Новое оборудование получила и смоленская спортивная школа по хоккею с шайбой - в ней появились интерактивные тренажёры «Супер пас», «Реакция», «Полный контроль шайбы», «Точность броска» и «Имитатор защитника». Воспитанники школы смогут развивать периферическое зрение и быстроту реакции, а также отрабатывать технику приема и передачи шайбы друг другу.

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