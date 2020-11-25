Более 500 домов в смоленских селах обеспечили дровами на зиму. Фото: smolensk.er.ru.

Это стало возможным благодаря проекту «Тепло в дом», инициатор которого Фонд социальной поддержки «СозИдаНие» Сергея Неверова.

Машины, груженные колотыми дровами, уже пятый год курсируют по всем районам Смоленской области. Для жителей сельских поселений заготовить дрова для отопления частного дома – необходимость. Сегодня газификация сельских поселений региона составляет всего 42%, однако тепло необходимо всем.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов неоднократно поднимал вопросы газификации деревень на федеральном уровне. В текущем году дано поручение Президента по увеличению темпов обеспечения газом жителей. Депутаты Госдумы работают над новым законом о бесплатном подключении к жилым домам за счет средств ПАО «Газпром», потому что сейчас, даже когда газ приходит в село, цены на подключение делают его недоступным.

Пока же остается востребованным проект «Тепло в дом». Он помогает одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям справиться с дополнительными финансовыми затратами и отсутствием газа, приобретая дрова на зиму.

«Прицеп неколотых дров обходится в пять тысяч рублей. Расколоть – еще полторы тысячи. А здесь уже дрова готовые», - рассказала Валентина Сафронова из Духовщинского района. Женщина живет в частном доме с пожилой матерью и дочерью-инвалидом.

Теплую помощь ежегодно получают в каждом районе области. «От всего сердца говорю спасибо Сергею Ивановичу Неверову за помощь. Для моей большой семьи - это огромная неоценимая поддержка, целых 5 кубов готовых дров», - поблагодарила Валентина Петрущенкова из Рудни. Молодая мама воспитывает троих дочек.

В этом году благодаря Фонду социальной поддержки «СозИдаНие» Сергея Неверова дровами удалось обеспечить 547 частных домов. Социальный проект «Тепло в дом» продолжит оказывать помощь смолянам и в следующем году.