На железнодорожном вокзале Смоленска проводится дезинфекция и контролируется масочный режим. Фото: из архива МЖД.

На железнодорожном вокзале Смоленска в целях профилактики вирусных заболеваний ежедневно дезинфицируются все вокзальные помещения, включая служебные, а также переходные тоннели. Особое внимание уделяется обработке поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: поручней, дверей, информационных стоек, досмотрового оборудования. Обработка осуществляется с использованием высокоэффективных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором, которые безопасны для человека и животных, сообщает пресс-служба МЖД.

Помимо ежедневной санобработки систематически проводится и комплексная дезинфекция силами сотрудников Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Все работники вокзала перед выходом на работу проходят обязательные замеры температуры при помощи бесконтактного термометра. Весь персонал согласно нормам обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Медицинский пункт вокзала дополнительно укомплектован необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами. Для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.

На железнодорожном вокзале Смоленска проводится дезинфекция и контролируется масочный режим. Фото: из архива МЖД.

На территории Смоленской области в местах общего пользования введен обязательный масочный режим. О необходимости его соблюдения пассажирам вокзала Смоленск постоянно напоминают по громкоговорящей связи. Соответствующие информационные плакаты и памятки размещены в кассовых залах и залах ожидания. На входных группах, у билетных касс нанесена специальная разметка и предупреждающие стикеры для соблюдения безопасного расстояния между пассажирами. В зале ожидания на креслах размещены наклейки с просьбой соблюдения дистанции путем сохранения соседних мест свободными.

Кроме того, на железнодорожном вокзале совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды по соблюдению пассажирами масочного режима.