В Починковском районе мать малолетних детей задолжала 276 тысяч рублей по алиментам Фото: pixabay.com.

Матери малолетних детей из Починковского района грозит лишение свободы за уклонение от уплаты алиментов, сообщает УФССП России по Смоленской области.

У 35-летней жительницы районного центра есть 2 несовершеннолетних сына. Задолженность на их содержание составила свыше 276 тысяч рублей. Все это время женщина ссылалась на отсутствие заработка.

В то время пока дети воспитывались отцом, мать мальчиков сознательно не принимала участие в их жизни и пренебрегала решением суда. В итоге должницу временно лишили родительских прав.

Судебный пристав безрезультатно напоминал женщине о ее родительских обязанностях. Однако, неплательщица по месту жительства появлялась исключительно ночью, вела асоциальный образ жизни, ценного имущества у нее не было. Периодически она меняла номер телефона.

Должница жила на случайно заработанные деньги, которые предпочитала тратить на собственные нужды. Она не устраивалась на работу, которую ей находили приставы и продолжала игнорировать своих детей.

Сейчас возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд.

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