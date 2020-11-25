Новые детские сады построят в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

В областном центре запланировано строительство новых детских садов, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Здесь по-прежнему есть проблемы в очередностью.

Так, в скором времени в эксплуатацию будет введено новое здание для детей на 110 мест по улице Свердлова. А в Соловьиной роще, одном из быстрорастущих районов Смоленска, построят детский сад на 150 мест.

Кроме того, в город направлены средства на строительство учреждений в микрорайонах Миловидово, Семичевка, а также на Краснинском шоссе.

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