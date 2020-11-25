Строительство школ в Смоленской области ликвидирует вторую смену. Фото: администрация Смоленской области.

В регионе продолжаются работы по переводу учеников школ на односменный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации региона. Для этого в микрорайоне Соловьиная роща появится новая школа на 1100 мест. А в пристройке к школе №33 будет оборудована столовая. И тогда последняя - параллель четвертых классов - в новом учебном году сможет ходить в школу по утрам.

Также в ближайшие несколько лет планируют возвести пристройку к зданию Вяземской школы №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова - это создаст 500 новых мест для учеников и облегчит образовательный процесс.

Кроме того, в регионе начнет действовать центр непрерывного повышения профессионального мастерства педработников, в котором учителя смогут совершенствовать свои навыки и участвовать в программах обмена опытом и практиками.

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