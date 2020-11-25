41 «Точка роста» появится в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Новые «Точки роста» появятся в Смоленской области - 41 в следующем году, 39 - в 2022 и ещё 39 - в 2023 году. Образовательные центры откроют в сельской местности, передает пресс-служба администрации региона. «Точки роста» создадут условия для освоения учениками образовательных программ по таким предметам как физика, химия и биология. А также помогут школьникам развить техническую грамотность и самореализоваться в будущем.

Кроме того, на базе школы №40 в следующем году откроют детский технопарк «Кванториум», ещё два таких появятся в школе №2 Вязьмы и в гимназии №4 Смоленска. Главная цель центров - это развитие технических и естественно-научных знаний у детей, а также практическая подготовка по технологии, информатике, физике, химии и астрономии.

Ранее «КП» писала, что смоленский детский центр будет сотрудничать с IT-компаниями региона.