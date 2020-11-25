В Смоленске пьяная ранее судимая женщина ударила мужчину бутылкой по лицу Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска обратился местный 45-летний житель с заявлением об избиении, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Между заявителем и его знакомой возле дома по улице Крупской внезапно разгорелся конфликт. Оба были пьяны. В ходе ссоры женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Пострадавший обратился к врачу.

Медики заключили, что побои квалифицируются как легкий вред здоровью.

Теперь ранее судимой 37-летней местной жительнице грозит до 2-ух лет тюрьмы.

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