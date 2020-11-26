В Смоленской области построят филиал парка «Патриот». Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленской области планируют открыть филиал военно-патриотического парка «Патриот», подобный расположенному в подмосковной Кубинке. Зона досуга включит в себя демонстрационную площадку под открытым небом с советской и российской бронированной техникой.

Также в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на Смоленщине восстановят 133 воинских захоронения и установят 134 мемориальных знака. Кроме этого, запланирован ремонт комплекса «Поле памяти» под Демидовом.

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