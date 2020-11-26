В Смоленске появился новый арт-объект – Улитки Дали. Фото: Экскурсионное бюро Ефимкиных. Гиды по Смоленску, ВКонтакте.

В Смоленске появился новый арт-объект – Улитки Сальвадора Дали. Металлические конструкции украсили территорию около КВЦ имени Тенишевых.

Автор работ – известный смоленский скульптор – Александр Ларюцкий, который создает шедевры искусства из металлолома.

Улитки установлены перед открытием в КВЦ новой выставки, приуроченной к 25-летию регионального отделения Союза Дизайнеров России. На ней будут представлены творческие работы членов Смоленского регионального отделения Союза дизайнеров России, а также гостей из других регионов и стран. Посетить выставку можно с 26 ноября 2020 года.

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