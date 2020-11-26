После блокировки счетов соседка сверху выплатила долг за залив квартиры в Гагарине Фото: pixabay.com.

В Гагарине судебные приставы помогли женщине получить денежную компенсацию в 25 тысяч рублей за ущерб, причиненный из-за залива квартиры соседями сверху.

Соседи сверху меняли сантехнику в квартире. Однако работы проведены некачественно и с нарушениями. В итоге, холодная вода затопила квартиру снизу. Женщина обратилась в суд, потому что мирно вопрос решить не удалось.

Суд обязал выплатить деньги потерпевшей. Однако, соседи проигнорировали требование. В телефонном разговоре хозяйка квартиры сверху ссылалась на финансовые трудности.

Тогда судебный пристав наложил арест на банковские счета должницы. Блокировка счетов подействовала немедленно. Спустя несколько дней женщина пришла на прием к приставу и предъявила квитанцию о погашении задолженности в полном объеме.

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