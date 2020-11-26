Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале в Смоленске. Фото: пресс-служба МЖД.

Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет с 26 ноября по 1 декабря, в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа.

На вокзале в Смоленске железнодорожники вручат пассажирам листовки, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

Помимо этого профилактическая работа будет организована на предприятиях и в лечебных учреждениях Смоленского региона МЖД, где будут размещены плакаты и памятки, посвященные эффективным способам защиты от ВИЧ/СПИДа.

В целях привлечения внимания к проблеме распространения вируса иммунодефицита медицинские специалисты ОАО «РЖД» в онлайн формате проведут информационную работу со студентами железнодорожных техникумов, рассказав о мерах защиты от заражения, диагностике и лечении заболевания, о центрах поддержки и другую полезную информацию.

В качестве сопровождающего материала предусмотрена демонстрация презентационного видео-ролика в социальных сетях.

Справка

По информации экспертов, каждый час в России заболеванием заражается 10 человек, в стране с ВИЧ живут около 900 тыс. человек (общая численность – 146 млн). В зоне риска – люди в возрасте от 25 до 44 лет. Именно на эту возрастную группу пришлось 80% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2019 году.