В Рудне нашли фантомное предприятие, незаконно реализующее живых птиц Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

Управление Россельхознадзора по Смоленской в ходе мониторинга нашло фантомную фирму, через которую из нескольких регионов России оформляли продажу живой птицы на площадку ФЛ Москаленок И.Ф.

Компания находится в доме №6 по улице Станционной в городе Рудня.

Однако, по факту птицы не поступают на территорию фирмы вообще.

В ноябре 2020 года по указанному адресу планировался ввоз около 3000 голов молодняка кур для последующей продажи. Примечательно, что получатель птицы не обращался в ветеринарную службу региона для согласования ввоза.

Специалисты Управления Россельхознадзора выяснили, что по месту регистрации фирмы находится нефункционирующий продовольственный магазин.

Чтобы прекратить нелегальный оборот живой птицы, фирму исключили из Реестра хозяйствующих субъектов.

Всего же с начала 2020 года Управление Россельхознадзора в Смоленской области заблокировало 13 фантомных площадок.

Напомним, после блокировки счетов соседка сверху выплатила долг за залив квартиры в Гагарине.