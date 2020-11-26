Смоленских школьников приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде. Фото: администрация Смоленской области.

Учеников 1-4 классов смоленских школ приглашают принять участие в бесплатной Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Конкурс рассчитан на освоение и закрепление детьми основ безопасного поведения на дорогах, а также вовлечение школьников в работу по пропаганде безопасности дорожного движения.

Задания были разработаны сотрудниками ГУ ОБДД МВД России и медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Для участия школьникам нужно зарегистрироваться на платформе Учи.ру, перейти по ссылке dorogi.uchi.ru (ссылка будет активна с 00:00 30 ноября), ввести свой логин и пароль и приступить к решению задач. Если доступ к платформе есть – просто нужно пройти по вышеуказанной ссылке, указать класс и учеников и приступить к решению задач.

Участники в зависимости от результатов будут награждены дипломами, сертификатами и благодарностями.