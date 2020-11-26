Смоленские учителя получат скидку на оплату ЖКУ. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Смоленские учителя, ранее работавшие на селе и вышедшие на пенсию, получат скидку на оплату ЖКУ. Их расходы сократятся по оплате счетов за жилые помещения, отопление и освещение.

Новый законопроект, разработанный по инициативе главы региона, принят 26 ноября на заседании регионального парламента.

Кстати, в этом году такой субсидией смогли воспользоваться порядка 7,5 тысяч человек.

В администрации региона отмечают, что предоставление меры поддержки продлят до 31 декабря 2023 года. Ежегодно на эти цели будет выделяться свыше 7 млн рублей из средств регионального бюджета.

Ранее "КП" писала, что в регионе продлили 7 мер социальной поддержки, пять из которых региональные. Для получения соцпомощи смолянам не потребуется дополнительных справок и обращений в органы защиты.