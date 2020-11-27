Смоленская область присоединилась к Всероссийской акции по борьбе со ВИЧ/СПИД. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленская область присоединилась к VIII Всероссийской информационно-просветительской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается по всей стране 1 декабря. Из-за пандемии большинство мероприятий пройдут онлайн. С программой Акции можно ознакомиться онлайн-платформе ФСКИонлайн.РФ. Прямые трансляции, видеозаписи со всех площадок будут размешены на этом же сайте, а также на портале стопвичспид.рф и в социальной сети ВКонтакте.

В пресс-службе администрации региона со ссылкой на департамент по здравоохранению отмечают, что в регионе сохраняется относительно низкий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией. По мнению специалистов, показателей удалось достичь за счет регулярного информирования населения о способах передачи и лечения ВИЧ-инфекции, тестировании и профилактики заражения.

Бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию жители региона могут сделать на базе Смоленского центра профилактики и борьбы со СПИДом (ул. Фрунзе, д. 40, телефон: (4812) 27-10-35) или в поликлинике по месту жительства.

Ранее «КП» писала об участии в акции железнодорожников.

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