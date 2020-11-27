Смоленским школьникам перенесли сроки итоговой аттестации. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленске изменились сроки написания итогового сочинения в 11 классах, также стало известно, что итоговое собеседование в 9 классах пройдет дистанционно. Решение принято в Москве из-за роста заболеваемости Covid-19.

Согласно изменениям, 11-е классы напишут сочинение не 2 декабря, а не ранее 5 апреля 2021 года. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут написать изложение.

А девятиклассники попадут на итоговое собеседование по русскому языку в лучшем случае 10 февраля. Дополнительными сроками называют 10 марта и 17 мая.

- При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологии . Документы по переносу аттестации будут подготовлены в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе администрации г. Смоленка.

Ранее в смоленских школах были отменены родительские собрания и мероприятия с участием детей из разных классов. Также родителям детей запрещено заходить в школы.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области планируют открыть филиал военно-патриотического парка «Патриот», подобный расположенному в подмосковной Кубинке. Зона досуга включит в себя демонстрационную площадку под открытым небом с советской и российской бронированной техникой.