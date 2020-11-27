Две смолянки «подарили» телефонным мошенникам более 200 тысяч рублей Фото: pixabay.com.

60-летняя жительница Смоленска обратилась в полицию с заявлением о хищении 150 тысяч рублей с её банковской карты, сообщает УМВД России по Смоленской области.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил о попытке списания денег с её банковской карты и предложил услуги по предотвращению транзакции.

Введённая в заблуждение женщина, желая спасти свои сбережения, проследовала к банкомату, где выполнила все инструкции звонившего, тем самым самостоятельно перевела 150 тысяч рублей на неустановленный расчётный счёт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

При схожих обстоятельствах лишилась денег 21-летняя смолянка, которая перевела 50 тысяч рублей на чужие абонентские номера, думая, что таким образом защищает средства на своей карте от мошенников. Полицейские проводят проверку.

Примечательно, что обе заявительницы знали из СМИ о таких схемах мошенников.

Напомним, после блокировки счетов соседка сверху выплатила долг за залив квартиры в Гагарине.