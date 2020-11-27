ОНФ указал на недостатки благоустроенных дворов и сквера в Смоленске. Фото: onf.ru.

ОНФ указал на недостатки благоустроенных дворов и сквера в Смоленске.

В частности, во дворе домов № 22а и 24а на улице Седова место под контейнерную площадку заасфальтировано, но контейнеры стоят в другом месте. На дворовой территории домов № 109, 109а, 109б, 109в на улице Соболева, несмотря на замечания экспертов ОНФ, нет поручней для входных пандусов в подъезды, не облагорожены приствольные круги деревьев на заасфальтированной территории. Лавочки поставлены в грязь. В дождливую погоду у подъездов домов стоят огромные лужи и др. А в сквере имени Александра Пушкина нет элементов доступной среды на боковых выходах из сквера и на выходе на мостик. Отсутствуют защитные колпаки на отверстиях коммуникационной системы фонтана.

Ранее «КП» писала, как может выглядеть сквер имени Юрия Гагарина. В городской администрации отмечали, что город начал подготовку к празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос, которое отметят в 2021 году. Благоустройство сквера имени Юрия Алексеевича Гагарина станет одним из мероприятий программы.