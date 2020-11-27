В Вязьме мужчина украл газовый котел стоимостью 43 тысячи рублей Фото: pixabay.com.

По информации УМВД России по Смоленской области, в полицию города Вязьма обратился местный житель с заявлением о кражие имущества из квартиры. Сумма причиненного ущерба, со слов заявителя, составила 43 тысячи рублей.

Полицейские выехали на на место происшествия и не нашли следов взлома. Они опросили соседей и изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге следователи нашли подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний местный житель.

Мужчина пояснил, что дом, в котором находится квартира заявителя, - новый, в большинстве квартир проводится ремонт. Он подобрал ключ, зашел в квартиру и украл газовый нагревательный котел, чтобы потом продать. Однако, полицейские успели изъять краденное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до 6 лет тюрьмы.

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