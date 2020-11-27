В Десногорске молодой парень избил пенсионера на улице возле магазина Фото: pixabay.com.

По информации УМВД России по Смоленской области, в полицию Десногорска обратился 61-летний местный житель, который сообщил, что его избил неизвестный.

Заявитель работает в одном из сетевых продуктовых магазинов. На улице возле магазина у него возник конфликт с одним из покупателей, который ударил его.

Полицейские опросили работников магазина и нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.

Стражи порядки выяснили, что ранее парень уже привлекался к ответственности за нанесение побоев.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.

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