При пожаре на улице Ленина в селе Угра пострадал человек Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области

27 ноября в 13:01 на улице Ленина в селе Угра, произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 2 пожарные машины и 5 человек личного состава. Когда спасатели приехали к месту происшествия, информация подтвердилась - горела квартира.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Сейчас огонь потушен. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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