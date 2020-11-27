В населенном пункте Павловское Тёмкинского района сгорел дом Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области

27 ноября в 13:25 в населенном пункте Павловское Тёмкинского района произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 3 пожарных машины и 5 человек личного состава. Когда спасатели приехали на место происшествия, информация о возгорании подтвердилась.

В результате пожара строение дома повреждено огнём.

К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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