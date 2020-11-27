Суд удвоил штраф собственнице зарастающих земель в Вяземском районе Фото: pixabay.com.
В начале 2020 года собственница земли площадью 9,5 гектаров была привлечена к административной ответственности Управлением Россельхознадзора по Смоленской области.
Ее участок земли в Вяземском районе зарос сорняками. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.
Однако, в установленное время женщина добровольно не оплатила штраф. Тогда дело было направлено в суд.
Мировой суд Одинцовского судебного района Московской области признал ее виновной и удвоил штраф.
Теперь она обязана выплатить 40 тысяч рублей.
Напомним, в населенном пункте Павловское Тёмкинского района сгорел дом.