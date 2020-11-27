Суд удвоил штраф собственнице зарастающих земель в Вяземском районе Фото: pixabay.com.

В начале 2020 года собственница земли площадью 9,5 гектаров была привлечена к административной ответственности Управлением Россельхознадзора по Смоленской области.

Ее участок земли в Вяземском районе зарос сорняками. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.

Однако, в установленное время женщина добровольно не оплатила штраф. Тогда дело было направлено в суд.

Мировой суд Одинцовского судебного района Московской области признал ее виновной и удвоил штраф.

Теперь она обязана выплатить 40 тысяч рублей.

Напомним, в населенном пункте Павловское Тёмкинского района сгорел дом.