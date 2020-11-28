В Смоленске ковидный госпиталь получил новое оборудование. Фото: smolensk.er.ru.

Две недели назад корпус №8 Смоленской областной клинической больницы был перепрофилирован под лечение больных коронавирусом. Новый госпиталь рассчитан на 90 мест, которые на сегодняшний день полностью заняты. «На днях мы выписали 27 пациентов», — поделились сотрудники.

К сожалению, на смену им приходят новые заболевшие. С их количеством растет и потребность в срочном пополнении материально-технической базы учреждения. «Запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты необходимо постоянно пополнять, и, конечно же, обновлять медицинское оборудование», — подчеркнул и.о. главврача Александр Хомченко.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов на личные средства приобрел для госпиталя пульсоксиметры, глюкометры, тонометры и расходные к ним материалы. «Мы приехали, чтобы получить от вас обратную связь, узнать, что вам еще необходимо и в каком количестве. Нужно сделать так, чтобы госпиталь работал бесперебойно. Конечно же, никто даже не думал, что корпус придется переоборудовать. Задача каждой политической силы — поддержать вас и вашу работу», — обратился парламентарий к коллективу.

В Смоленске ковидный госпиталь получил новое оборудование. Фото: smolensk.er.ru.

«Игорь Васильевич, вы всегда серьезно подходите к проблемам жителей. Здоровье наших пациентов — превыше всего. Огромное спасибо за помощь», — выразил благодарность главврач.

«Хочется, чтобы положительная тенденция оснащения лекарствами и оборудованием продолжалась и не останавливалась, тогда у нас будут и успехи в работе», — подчеркнул врач-кардиолог Иван Коржаков.

Игорь Ляхов попросил подготовить список всего необходимого, чтобы еще раз оказать поддержку областной больнице.