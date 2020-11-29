В деревне Думаничи дорожные рабочие потушили пожар в бане до приезда пожарных Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

28 ноября в районе полудня огнеборцам Починковского района поступило сообщение о пожаре в бане, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

О происшествии сообщили дорожные рабочие. При ремонте на мосту через реку Стометь в деревне Думаничи они заметили поднимающийся столб дыма. Не теряя времени, они сообщили о пожаре по номеру «101», а сами бросились на помощь.

Приехав к месту пожара, рабочие увидели, что горит кровля бревенчатой бани, была угроза перехода огня на пристроенные к бане хозяйственные сараи.

Не растерявшись, они при помощи погрузчика сдвинули горящую крышу со строения, тем самым устранив угрозу распространения огня на всю постройку и сараи, затем при помощи комбинированной дорожной машины они начали тушить «снятую» крышу.

Прибывшим пожарным оставалось только пролить остатки конструкции. Благодаря находчивости бригады дорожных рабочих удалось избежать больших материальных потерь.

Сейчас предварительной причиной пожара рассматривают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, в населенном пункте Павловское Тёмкинского района сгорел дом.