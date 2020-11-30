При столкновении двух легковушек в Починковском районе пострадали люди Фото: pixabay.com.

29 ноября в 19:09 произошло страшное ДТП в Починковском районе на 317 км федеральной автодороги Р-120, сообщает ГУ МЧС России по Смоленскй области.

К месту вызова выехали спасатели. Когда они приехали к месту вызова, информация об аварии подтвердилась.

В результате ДТП столкнулись 2 легковых автомобиля - «ВАЗ 2110»и Nissan Note.

МЧС сообщает о нескольких пострадавших.

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