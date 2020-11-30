В Смоленске пациенты показали очередь в поликлинике. Фото: паблик «Подслушано в Смоленске» соцсети Инстаграм.

От коридора до улицы... Смоляне пожаловались на большую очередь к терапевту. Фотографию, на которой несколько десятков жителей столицы региона ожидают приема терапевта, опубликовал паблик «Подслушано в Смоленске» в соцсети Инстаграм.

Смоляне отмечают, что такой ажиотажный спрос в учреждении был всегда.

– Больницы не справляются с количеством заболевших… У нас в Вязьме еще больше... Придешь с ОРВИ – выйдешь с ковидом… Станьте врачом, помогите люди, – обмениваются мнением пользователей соцсетей.

Ранее "КП" отмечал рост сезонной заболеваемости ОРВИ. Под наблюдением врачей из-за ковида более пяти тысяч человек.