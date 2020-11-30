В Смоленске в спортивной школе №2 завершили ремонт. Фото: администрация Смоленской области.

Ремонт спортивного зала завершили в спортивной школе №2. Ранее во время одной из поездок губернатор Алексей Островский обратил внимание пришедший в негодность пол и дал поручение провести необходимые ремонтные работы.

Работы оценили в 2,5 млн рублей, из них 1,3 – средства регионального бюджета. Тренировки спортсменов возобновлены.

Ранее "КП" писала, что в Прудковской школе завершен капитальный ремонт крыши. Строительные работы продолжаются в ряде помещений учреждения.