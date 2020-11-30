Пьяный осужденный устроил дебош в Шумячском районном суде Фото: pixabay.com.

В Шумячском районном суде Смоленской области принудительно удалили осужденного из здания суда, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

В двери судебного помещения стал стучаться гражданин, который пытался ворваться внутрь. Его неоднократно принудительно доставляли в суд на заседания об административных правонарушениях.

На этот раз, молодой человек прибыл на рассмотрение его дела об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Во время заседания он был возбужден, активно жестикулировал, а его речь была заторможена. Мужчина оскорблял и материл присутствующих.

Тогда судебный пристав решил досмотреть подозрительного посетителя. Помимо ключей и телефона во внутреннем кармане жилета посетителя он нашел фляжку с алкоголем.

Мужчина не реагировал на просьбы успокоиться, а его нервозность только усиливалась, вследствие чего его удалили из зала суда.

Его судебное заседание перенесли на другую дату и время.

Напомним, киллеры из Смоленского района получили срок в колонии строго режима.