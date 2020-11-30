В Духовщинском районе Volkswagen Passat съехал в кювет и перевернулся Фото: pixabay.com.

29 ноября около 10:15 произошла авария на 16-м км автодороги "Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово" в Духовщинском районе, сообщает пресс-служба ГИДД России по Смоленской области.

51-летний водитель машины Volkswagen Passat, передвигаясь на высокой скорости, потерял контроль над управлением и съехал в правый кювет. После съезда его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

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