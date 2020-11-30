Смоленские таможенники уничтожили 400 штук цветов из Израиля Фото: pixabay.com.

29 ноября в ООО «Альфа Транс Терминал» Управление Россельхознадзора по Смоленской области запретило ввоз в Россию 400 штук цветов происхождения Израиля.

Фитосанитарные инспекторы нашли в цветах опасного карантинного вредителя.

Экспертиза подтвердила заражение западным калифорнийским (цветочным) трипсом.

Груз следовал с территории Республики Беларусь в адрес получателя из Смоленска.

Чтобы не допустить распространения в России вредителя, смоленские таможенники приняли решение уничтожить цветы.

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