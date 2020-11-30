Смолянам напомнили об оплате налогов. Фото: УФССП России по Смоленской области.

На имущество «забывчивого» плательщика может быть наложен арест – напоминают сотрудники отдела урегулирования задолженности УФНС России по Смоленской области.

Взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества физического лица производится последовательно в отношении:

- денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств платежа, драгоценных металлов на счетах (во вкладах) в банке;

- наличных денежных средств;

- имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке;

- другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае взыскания налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества физического лица, не являющегося денежными средствами, обязанность по их уплате считается исполненной с момента реализации такого имущества и погашения задолженности за счет вырученных сумм.

- Между тем, буквально в считанные минуты оплатить налоги помогает «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте, - напоминает в регионаональном УФССП.