После ограничения выезда за границу смолянин оплатил дог по алиментам Фото: pixabay.com.

По информации УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал по алиментам своему сыну 98 тысяч рублей.

Мужчина выплатил задолженность по алиментам в считанные дни ради поездки за границу.

Сыну смолянина уже исполнилось 18 лет, но оказалось, что отец не доплатил своему ребенку почти 100 тысяч рублей. О долге он знал, но не торопился исполнять свои обязанности.

По словам мужчины, свой родительский долг он выполнил и перестал оказывать финансовую помощь ребенку. Ценного имущества у него не было, также как и денег на расчетных счетах.

Кроме того, должник скрывал информацию о своем трудоустройстве. Вскоре судебные приставы узнали, что горе-родитель собирается поехать за рубеж. Тогда его временно ограничили в праве выезда за пределы России.

Смолянин все равно купил билет на самолет и за несколько дней до вылета пришел на прием к судебному приставу, чтобы удостовериться, сможет ли он вылететь за границу.

Сотрудник напомнил мужчине о долге перед сыном. Осознавая, что заграничная командировка может не состояться, он полностью оплатил долг по алиментам.

После возвращения денег отец беспрепятственно выехал за границу.

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