В Смоленском Поозерье пройдет конкурс новогодних игрушек. Фото: pixabay.com.

Смолянам предлагают сделать новогодние игрушки для Смоленского Поозерья. Сотрудники нацпарка объявили старт подготовки к празднику.

- Скоро мы все будем готовиться встречать самый любимый всеми праздник - Новый Год. Готовить подарки для родных и близких, украшать наши дома к торжеству, наряжать ёлочки и, разумеется, ждать чудес! Мы предлагаем всем желающим присоединиться к нам и создать своими руками новогодние украшения, которые порадуют гостей и жителей Поозерья в этот замечательный праздник. Ведь вещи, созданные своими руками, хранят в себе тепло человеческих сердец, а если они созданы руками детей, то ещё и чистоту, искренность, и, конечно же, веру в волшебство, - отметили в нацпарке.

Для участия в конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся 1-11 классов. Ваши поделки украсят Смоленское Поозерье к новогоднему празднику и создадут волшебную новогоднюю атмосферу.