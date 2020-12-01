Смоленский пластик будут экспортировать в страны ЕС и Узбекистан. Фото: администрация Смоленской области.

Компания производит кабельные пластикаты в количестве около 5 тысяч тонн в месяц, а также занимается разработкой новых композиционных материалов, в том числе для кабельной промышленности.

Продукция стала интересна зарубежным покупателям, в том числе, благодаря удобству в переработке на различном кабельном оборудовании и возможности экономить до 15% электроэнергии. Сейчас завод производит материалы по ГОСТу, а также на основе собственных запатентованных разработок.

Ранее другая смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению.