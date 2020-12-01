Знакомый украл у смолянки золотые украшения из квартиры на 35 тысяч рублей Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о пропаже ювелирных изделий из ее квартиры, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские осмотрели квартиру, опросили заявительницу, и возможных свидетелей.

Оказалось, что злоумышленник проник в квартиру без взлома. Он украл золотые украшения общей стоимостью около 35 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого - знакомого потерпевшей. Неработающий 33-летний смолянин похищенные золотые украшения успел продать, а деньги потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, Смоленский суд лишил званий двух полицейских, избивших невиновного мужчину.