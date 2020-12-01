Ночью загорелся матрац в жилом доме в Руднянском районе Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Ночью 1 декабря произошел пожар на улице Луговой в деревне Чистик Руднянского района, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

В 02:32 к месту вызова выехали 2 пожарные машины и 5 человек личного состава.

По прибытию спасателей оказалось, что горел матрац и постельные принадлежности в жилом доме.

Сейчас пожар потушен. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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