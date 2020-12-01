В деревне под Починком построили детскую площадку. Фото: pochinok.admin-smolensk.ru.

В деревне Прудки построили детскую игровую площадку. Маленькие жители уже могут опробовать ее – на огороженной территории разместились горки, качели, турники и многое другое.

Появление площадки стало возможным благодаря участию сельского поселения в реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию была выделена субсидия.