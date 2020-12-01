Дорогу к Десногорску отремонтировали после вмешательства ОНФ. Фото: onf.ru.

Дорогу через деревню Савеево Рославльского района отремонтировали после вмешательства ОНФ. Местные жители несколько лет боролись за то, чтобы на проезжей части вместо расколотых бетонных плит появился новый асфальт. Дорога для района имеет большое значение – ежедневно по ней ездят в Десногорск школьники и сотни взрослых. Также из-за невероятного размера ям и канав ждать скорую помощь приходилось дольше обычного.

В настоящее время капитальные работы на дороге окончены – теперь добраться от Савеево до Десногорска можно с комфортом. Также на дороге оборудованы необходимые элементы дорожной инфраструктуры.