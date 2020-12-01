Пожарные несколько часов тушили пламя в 6 секциях сарая в Гагарине Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

30 ноября около 07:00 на пункт связи пожарной охраны в городе Гагарине сообщили, что на улице Бахтина полыхает секционный сарай.

Уже через две минуты после получения сигнала пожарные примчались на место происшествия. Пламя стремительно распространялось по ветхой постройке, охватывая секцию за секцией.

Лишь через пару часов огонь удалось полностью остановить. В результате, 5 секций сарая огонь уничтожил полностью, на 6 пожарным удалось остановить его распространение и в ней повреждены лишь небольшая часть стены и потолка.

К счастью, никто не пострадал. Вероятнее всего пожар произошел из-за чьего-то неосторожного обращения с огнем.

Сейчас специалисты проводят экспертизы для установления точной причины произошедшего.

Напомним, ночью загорелся матрац в жилом доме в Руднянском районе.