Движение общественного транспорта открывается по улице Николаева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Движение общественного транспорта возобновляется по улице Николаева в Смоленске, сообщает городская администрация. Пуск маршруток, автобусов и трамваев связан с окончание работ по установке остановочных павильонов.

Со 2 декабря жители столицы региона смогут сесть на маршрутку и автобус:

№47н «Аркада-Шейна»,

№55н «ул. Кловская-ул. Ново-Московская»,

№35н «ул. Ново-Московская - 8-й мкр. (Киселевка)»,

№8 и 8н «ул. Мало-Краснофлотская-пл. Победы»,

№10 «ул. Кловская – Железнодорожный вокзал»,

№49 «Аркада – ул. Шейна»,

№50 «пос. Вишенки – ул. Велижская»,

№164 «Смоленск - Михновка».

Также до конца дня будут завершены работы на трамвайной линии, чтобы электротранспорт останавливался у Современника и Универсама.