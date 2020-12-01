Пьяная женщина зарезала мужа на улице Рыленкова в Смоленске

Пьяная смолянка зарезала мужа на улице Рыленкова в Смоленске Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 41-летняя местная жительница подозревается в убийстве.

Вечером 29 ноября подозреваемая в одном из домов по улице Рыленкова в Смоленске вместе с супругом и двумя знакомыми выпивали. В ходе застолья, между хозяевами квартиры произошел конфликт на бытовой почве.

Женщина схватила нож и ударила мужа 28 раз в область шеи и спины. Услышав шум борьбы и крики о помощи, соседи обратились в полицию. Мужчина скончался на месте происшествия, смолянку задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, Смоленский суд лишил званий двух полицейских, избивших невиновного мужчину.