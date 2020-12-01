Вандалы изуродовали остановку на улице Николаева в Смоленске. Фото: Елена Недбайлова.

Вандалы изуродовали одну из остановок на улице Николаева в Смоленске - исписали павильон каракулями. Отметим, это не первый случай, когда обновленная улица привлекает хулиганов. Ранее «КП» писала, что у кафе «Прага» кто-то пытался выкопать тую. Однако сил у хулиганов не хватило и дерево так и осталось лежать на газоне. Накануне сотрудники «Зеленхоза» посадили его на привычное место.

- Пока полиция и мэр не примут мер по борьбе с вандализмом, все будет портиться, - написали смоляне в соцсетях.