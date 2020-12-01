В декабре путешествовать в вагонах с местами для сидения можно по сниженным ценам. Фото: пресс-служба МЖД.

До 3 декабря пассажиры Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» дочернее общество ОАО «РЖД») могут приобрести билеты в вагоны с местами для сидения поездов «Стриж», «Ласточка», «Иван Паристый» и др. по специальным ценам – от 555 рублей.

Специальные условия распространяются на дневные скоростные поезда с местами для сидения, курсирующие в сообщении между Москвой и такими городами, как Смоленск, Курск, Брянск, Воронеж, Белгород, Нижний Новгород.

Совершить поездку можно с 1 по 25 декабря, в зависимости от дня недели и направления. Имеются ограничения по дням отправления.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

В тему

Напомним, в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.