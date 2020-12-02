В Рославле ночью полностью сгорели иномарка, дом и баня Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

2 декабря в 0:59 произошел пожар в 1-ом Пограничном переулке в городе Рославль, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 3 пожарные машины и 8 человек личного состава.Когда спасатели приехали, полыхал жилой дом.

Сейчас пожар потушен. Однако, огнем уничтожен автомобиль Nissan, дом и баня выгорели внутри по всей площади.

К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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