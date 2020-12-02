Смолянка получила «бронзу» на Чемпионате «Абилимпикс». Фото: администрация Смоленской области.

Всего в «копилке» Смоленской области 11 медалей различного достоинства – 3 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

В нынешнем году из-за ограничительных мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, Чемпионат проходил в онлайн-формате, - его участниками стали более 2 тысяч человек из 81 субъекта страны.

Смоленщину представляли 14 победителей регионального отборочного этапа. Наши конкурсанты боролись за победу в 13 компетенциях – демонстрировали мастерство по массажу, рисованию, вышиванию, ловкость в ремонте и обслуживании автомобилей и др.

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