Ночью сгорели две дачи в деревне Алексино Смоленского района Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

2 декабря в 04:47 произошел страшный пожар в деревне Алексино Смоленского района, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 3 пожарные машины и 8 человек личного состава. Когда спасатели прибыли на место происшествия, полыхали две дачи.

Сейчас пожар потушен. К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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