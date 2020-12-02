Лекарства от COVID смоляне получат в первые два дня с начала болезни. Фото: pixabay.com.

Стали известны сроки, когда смоляне могут получить бесплатные лекарства от COVID-19. На совещании в администрации, которое состоялось накануне, глава региона Алексей Островский поставил задачу выдавать таблетки оперативно – пациенты, которые проходят лечение на дому, должны получить их «в первые два дня с момента выявления заболевания».

Также губернатор обратил внимания, чтобы не один пациент, который звонит в поликлинику, не остался без внимания.

– Необходимо в ежедневном режиме, повторяю – в ежедневном, организовать обзвон граждан, находящихся на амбулаторном лечении, для уточнения их состояния. Волонтерам-медикам по силам справиться с такой задачей, не отвлекая от работы и так перегруженные профессиональные ресурсы, – сказал губернатор.

Кроме того, Алексей Островский отметил, что нужно организовать переадресацию звонков на номера колл-центров.

– Акцентирую особое внимание – ни один звонок не должен остаться без ответа и реакции, – поручил глава региона.